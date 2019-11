Jeugdhuis Zenith draait 48 uur op volle toeren voor De Capelderij Nele Dooms

25 november 2019

17u30 2 Dendermonde Jeugdhuis Zenith in Sint-Gillis-Dendermonde start een marathon voor het goede doel. Liefst 48 uur aan één stuk door zullen er allerlei activiteiten plaatsvinden. De opbrengst is bestemd voor het begeleidingstehuis Capelderij uit Buggenhout.

Zenith organiseerde vorig jaar al eens de ‘24 uren van Zenith’ ten voordele van De Wereld van Indra. Dit jaar doen de jongeren er, in het kader van De Warmste Week van Studio Brussel, nog een schepje bovenop. Het jeugdhuis zal nu 48 uur open blijven om geld in te zamelen voor het goede doel.

De marathon start op vrijdag 29 november om 18 uur met Zenith Dineert. Om 20 uur volgt een Filmmarathon. Wie wil, kan op zaterdag 30 november om 8 uur ontbijten in het jeugdhuis. Om 13 uur begint een Beerpongtornooi en om 17 uur gaan de vuren van de winterbarbecue aan. Om 20 uur staat een karaoke op het programma, om 23 uur gevolgd door een Nineties Beursfuif. Op zondag 1 december keren de jongeren vanaf 8 uur terug naar de tijd van toen. Om 11 uur begint een spelletjesnamiddag en om 14 uur vindt een Fretwedstrijd plaats. Een Closing Concert start om 15 uur.

Zenith hoopt zoveel mogelijk geld te verdienen voor MFC Capelderij. Dat is een centrum in Opdorp voor jongeren met gedrags- en emotionele problemen. Het voorziet in een aangepaste opvang en begeleiding, en zorgt voor aangepast onderwijs. Voor de 48 uur van Zenith is iedereen welkom in het jeugdhuis, aan de Otterstraat in Sint-Gillis.