Jeugddienst zoekt animatoren Nele Dooms

20 april 2020

16u34 0 Dendermonde De Jeugddienst van Dendermonde zoekt animatoren. Als de coronacrisis het toelaat, is het immers de bedoeling om tijdens de zomervakantie weer heel wat activiteiten voor kinderen en jongeren te organiseren.

Traditioneel voorziet de Jeugddienst met “Apenstaartje” activiteiten voor kinderen tussen 6 en 12 jaar en met “You.th” enkele activiteiten voor 12-plussers. “Al deze activiteiten worden steeds begeleid door animatoren”, zegt schepen van jeugd Nele Cleemput (CD&V). “Meestal zijn dat studenten en ieder jaar studeren er wel een paar af. Daarom zoeken we enthousiaste jongeren om de groep van animatoren te vervoegen.”

Voor wie zich kandidaat wil stellen, is het belangrijk dat hij of zij graag met kinderen werkt en zich kan inleven in hun belevingswereld. “Animator zijn, is geen routinewerk met vaste taken, je moet dus wat creatief en flexibel zijn”, zegt Cleemput. “Het is natuurlijk ook van belang dat je verantwoordelijkheid kan opnemen als je met kinderen aan de slag gaat.”

Iedereen die minstens 16 jaar is, kan zich kandidaat stellen. De jeugddienst biedt vele uren spelplezier met kinderen en een vrijwilligersvergoeding. Wie interesse heeft, kan mailen naar jeugddienst@dendermonde.be.