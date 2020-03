Jeugddienst zoekt animatoren voor activiteiten in schoolvakanties Nele Dooms

02 maart 2020

15u14 1 Dendermonde De Jeugddienst van Dendermonde gaat op zoek naar jongeren die tijdens schoolvakanties als monitor activiteiten willen begeleiden. Iedereen die minstens 16 jaar is, kan zich kandidaat stellen.

Tijdens de schoolvakanties organiseert de Jeugddienst telkens heel wat activiteiten. Voor kinderen tussen 6 en 12 jaar gebeurt dat onder de noemer Apenstaartje. Met de werking YOU.th zijn er ook enkele activiteiten voor 12-plussers. Om de activiteiten te begeleiden doet de dienst beroep op animatoren. Meestal zijn dat studenten en dus zijn er elk jaar nieuwe enthousiaste jongeren nodig om de groep animatoren te vervoegen.

Wie 16 jaar is of ouder kan zich kandidaat stellen. Graag met kinderen werken en je kunnen inleven in hun belevingswereld, is belangrijk. Animator moeten ook wat creatief en flexibel zijn en verantwoordelijkheid kunnen nemen. In ruil biedt de jeugddienst vele uren spelplezier met kinderen en een vrijwilligersvergoeding. Geïnteresseerden kunnen mailen naar jeugddienst@dendermonde.be.