Jeugddienst toont kerstfilm Nele Dooms

20 december 2019

De Jeugddienst van Dendermonde toont op maandag 23 december een kerstfilm. Liefhebbers kunnen kijken naar “The Polar Express”. Terwijl een jongen in slaap probeert te vallen, hoort hij het geluid van een trein, The Polar Express. Hij twijfelt even, maar springt toch op de trein. Zo beleeft hij samen met andere kinderen een onvergetelijk avontuur op weg naar de fabriek van de Kerstman. De voorstelling begint om 14 uur. Kinderen en jongeren zijn welkom in de lokalen van de Jeugddienst, aan het Sas in Dendermonde. De toegang bedraagt 3 euro. Info: 052/21.20.93 of via jeugddienst@dendermonde.be.