Jeugddienst, sportdienst en zwembad doen mee aan smeerem-actie Nele Dooms

19 juni 2019

18u39 0 Dendermonde De jeugddienst, sportdienst en zwembad Olympos nemen deel aan de “smeerem-actie”. Die moet sportende kinderen beschermen tegen de zon.

De campagne is een initiatief van Sport Vlaanderen, Gezond Sporten Vlaanderen en de Vrije Universiteit Brussel. Onder het motto “Schaduw, T-shirt, zonnecrème. En het loopt gesmeerd!” is het de bedoeling om ouders en jeugd- en sportorganisaties ertoe aan te zetten om sportende en spelende kinderen te beschermen tegen zonnebrand.

“Wie zijn huid op jonge leeftijd verbrandt, loopt voor de rest van zijn leven een verhoogd risico op huidkanker”, zegt schepen van jeugd Nele Cleemput (CD&V). “Ook in Dendermonde voeren we daarom een sensibiliseringscampagne. In onze stad vinden immers talloze jeugdtornooien, sportkampen en jeugdsportactiviteiten plaatst. We willen tijdens de zomermaanden iedereen aansporen om kinderen in te smeren met zonnecrème. Ook de volwassen smeren zich overigens best nog altijd in.”

Om de oproep kracht bij te zetten, komen er overal affiches. Die zullen te vinden zijn bij de jeugddienst, in de verschillende sporthallen en aan de ligweide van zwembad Olympos.