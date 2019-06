Jeugddienst organiseert BOENK! om vakantie in te zetten met een knal Nele Dooms

24 juni 2019

De Jeugddienst van Dendermonde organiseert op vrijdag 28 juni “BOENK!”. Zo wil het jongeren de kans geven de vakantie in te knallen. Het evenement is voorzien op het grasterrein aan zwembad Olympos, aan de LeopoldII-laan. Dat wordt omgetoverd tot een leuke ontmoetingsplaats. De tieners die langskomen worden verwend met een aantal uitdagende attracties, zoals bumpervoetbal, een escaperoom en andere spelen. Jeugdhuis Zenith voorziet verfrissende drankjes. Vanaf 12 uur zijn liefhebbers al welkom om te komen picknicken. Vanaf 14 uur start de animatie. Voor de achtergrondmuziek kan iedereen zelf kiezen via Spotify. Bovendien zijn er gratis frietjes. Het evenement staat open voor tieners vanaf twaalf jaar. Info: jeugddienst@dendermonde.be of 052/21.20.93.