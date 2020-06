Jeugddienst en bibliotheek geven Techniekacademie vorm Nele Dooms

04 juni 2020

17u43 1 Dendermonde Dendermonde krijgt een eigen Techniekacademie. Daar zullen kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar kunnen voor inschrijven. De Jeugddienst en bibliotheek geven het project vorm, in samenwerking met hogeschool Vives.

De hogeschool Vives en verschillende partners startten de voorbije jaren al in heel wat gemeenten en steden Techniekacademies op. In september zal dat ook in Dendermonde gebeuren. “Kinderen krijgen zo de kans om op ontdekking te gaan in de wondere wereld van techniek”, zegt schepen van Jeugd Nele Cleemput (CD&V).

Het komende schooljaar zullen kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar de kans krijgen om zich in te schrijven voor dit project. “De Techniekacademie is er voor kinderen met goesting in STEM, wat staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics”, zegt schepen Els Verwaeren (N-VA). “Ze kunnen kennis maken met technologisch gereedschap en ontdekken dat techniek in het dagelijkse leven overal opduikt.”

De lessen zullen plaatsvinden bij de jeugddienst op woensdagnamiddag, van 13.30 tot 15.30 uur, vanaf 16 september. Inschrijven kan vanaf 6 juni. Er is plaats voor twintig kinderen. Een lessenreeks van twaalf woensdagen kost 50 euro. Wie een UiTPAS met kansentarief heeft, krijgt korting. Info: https://www.techniekacademie-dendermonde.be/.