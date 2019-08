Jeugddienst doet tieners klimmen Nele Dooms

22 augustus 2019

13u47 1 Dendermonde Grote bedrijvigheid donderdag aan de klimmuur tegen één van de gevels van het sportcomplex op de sportcampus van Sint-Gillis-Dendermonde. De Jeugddienst van Dendermonde organiseerde er een kliminitiatie voor tieners vanaf elf jaar.

De grootste durvers raakten helemaal tot boven, anderen probeerden de muur voorzichtig uit. Voor wie boven geraakt en met zijn voet bovendien de oversteek kon tikken, lag overigens een extra drankbonnetje als beloning te wachten. Naast het succes van de kliminitiatie vond een dag voordien ook een workshop yoga plaats in de sporthal.

Ook dat organiseerde de Jeugddienst voor tieners van 12 tot 16 jaar. “Op deze manier laten we tieners van alles en nog wat proeven”, zegt schepen van Jeugd Nele Cleemput (CD&V). “Yoga is niet alleen in lotushouding zitten, maar ook op een ontspannen manier bouwen aan creatieve geest en je hoofd leegmaken. Ook technieken van zelfmassage, ideaal om helemaal te relaxen voor het schooljaar er weer aankomt, kwamen aan bod.”