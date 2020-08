Jeugddienst daagt uit: wie wordt de Stoepkrijtkampioen? Nele Dooms

03 augustus 2020

15u41 0 Dendermonde De Jeugddienst van Dendermonde zorgt in deze bizarre zomerperiode van coronacrisis en staycation voor een nieuwe uitdaging voor kinderen. Die kunnen de komende weken meedingen naar de titel van #9200StoepkrijtKampioen?

“Ook in Dendermonde blijven veel inwoners thuis in plaats van de jaarlijkse vakantie in het buitenland en heel wat gezinnen zagen hun jaarlijkse vakantie geannuleerd. Daarom reiken we hen graag een ontspannende en leuke challenge aan”, zegt schepen van jeugd Nele Cleemput (CD&V). “Kinderen kunnen hun creativiteit een boost geven en eens lekker gek doen op de stoep.”

Elke maandag in augustus verschijnt er op de Facebookpagina van de Jeugddienst Dendermonde een nieuw thema. Daarrond kunnen kinderen een leuke stoepkrijttekening maken. Vervolgens kunnen ze een foto van hun creatie delen onder de challengepost op de Facebookpagina, met de hashtag #9200stoepkrijtkampioen. Wie meedoet, maakt wekelijks kans om de Stoepkrijtkampioen te worden en een leuk speelpakketje te winnen. De wedstrijd start deze week met het thema “een strandvakantie in de tuin”.