Jeroen Buytaert maakt van Gildenreuzen Mars, Indiaan en Goliath echt actiehelden ‘comic books style’: “Ze zijn de beschermers van de stad” Nele Dooms

03 december 2019

15u27 0 Dendermonde De Dendermondse Gildenreuzen Mars, Indiaan en Goliath als ware actiehelden in ‘comic books style’. Daar zorgt creatief talent en grafisch artiest Jeroen Buytaert voor. Van de fine art prints zijn slechts een beperkt aantal exemplaren beschikbaar. Wie het collector’s item wil, moet dus snel zijn.

Jeroen Buytaert is grafisch kunstenaar achter Moodpie en heeft al heel wat ontwerpen op zijn actief. Pronkstuk nu zijn de drie Dendermondse reuzen Mars, Indiaan en Goliath. Het drietal werd in het verleden al meermaals door menig kunstenaar en amateur vereeuwigd in portretten, maar de manier waarop Buytaert dat nu doet is uniek. Mars, Indiaan en Goliath zijn door hem drie echte striphelden geworden. “Ik ben zelf al jaren fan van comics én ik verzamel vintage action heroes”, zegt Jeroen. “Tijdens wat vrije tijd goot ik eerder Indiaan al eens in het kleedje van een action hero. Met de Ros Beiaardommegang in aantocht, besloot ik dat het nu de moment was om ook de andere twee een dergelijke gedaante te geven.”

Positieve reacties

Een teaser van het project op sociale media zorgde meteen voor een resem positieve reacties en dat was voor Buytaert het signaal om daadwerkelijk aan de slag te gaan. Het resultaat zijn prachtige tekeningen van de drie reuzen, tegen een achtergrond van een maan met Ros Beiaard-logo in. “Ik zie ze als de echte beschermers van de stad Dendermonde, zoals Batman dat van Gotham City is”, zegt Buytaert.

Al kan er in de tekeningen ook wat humor af. Zo heeft reus Mars een snoepreep Mars vast en de stoere Goliath een ruikertje bloemen. Buytaert kent bovendien de discussie over het geslacht van Indiaan, waarvan sommigen beweren dat die vroeger een vrouw kon geweest zijn en koos in zijn ontwerp daarom voor een genderneutraal gezicht. “De hoofddeksels van het trio waren het moeilijkste om te tekenen”, bekent de artiest. “En foto’s waarop de aangezichten van de reuzen goed duidelijk zijn, bestaan haast niet. Dus dat betekende wat zoekwerk. Ik heb geprobeerd er zoveel mogelijk karakter in te steken.”

Museumkwaliteit

De tekeningen zijn op dik papier met katoenvezel gedrukt. “Museumkwaliteit”, benadrukt Buytaert. “En ook de kleurenprint zelf is optimaal, met sprekende kleuren die niet vervagen. Alle prints zijn genummerd en gesigneerd. Er zijn twintig stuks waarop de drie reuzen samen staan aan 140 euro en er zijn twintig sets van de drie reuzen apart aan 180 euro.” Bestellen kan via jeroen@moodpie.be.