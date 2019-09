Jens De Keersmaecker zegt voorzitterschap Feestraad vaarwel Nele Dooms

30 september 2019

17u14 1 Dendermonde Jens De Keersmaecker zegt het voorzitterschap van de Baasroodse Feestraad vaarwel. Hij heeft zijn ontslag ingediend.

De Feestraad is jaarlijks verantwoordelijk voor de organisatie van de Scheldefeesten tijdens het kermisweekend in september in Baasrode. De Keersmaecker werd vier jaar geleden voorzitter van de organisatie en zorgde er voor een nieuwe wind. Dankzij heel wat inspanningen en jaarlijkse vernieuwingen, zorgde hij voor een nieuw elan voor de Scheldefeesten, zodat die opnieuw een succes werden en veel volk lokten. De Keersmaecker werd daar erg om gewaardeerd. “Maar toch sluit ik na vier jaar nu dit hoofdstuk af”, zegt hij. “De taak die ik op mijn schouders had, viel bijna niet meer te combineren met mijn privéleven. Het is tijd om de focus weer wat meer op mijn gezin te leggen. Ik ben erg blij dat de Scheldefeesten weer een succes zijn en kan het soms moeilijk zelf geloven dat dit mede door mijn inspanningen is. Ik wil vooral iedereen bedanken die er samen met mij altijd in geloofd heeft dat we ervoor konden zorgen dat dit verwaarloosd evenement weer een voltreffer zou kunnen worden en daar mee aan geholpen heeft. Ik wens de Feestraad alleszins veel succes voor de toekomst.”

In afwachting van de aanstelling van een nieuwe voorzitter, volgt Robert Van Gucht als ‘voorzitter ad interim’ de Keersmaecker op.