Jennifer in de bres voor weeskangoeroes en -koala’s in Australië: “Wol, dekentjes, hanging bags en buideltjes allemaal welkom in drop off bij mij thuis” Nele Dooms

08 januari 2020

13u51 0 Dendermonde Ook in Dendermonde worden inwoners geraakt door de ellende die de bosbranden in Australië met zich meebrengen. Jennifer Otte uit Sint-Gillis-Dendermonde schreef zich in op de facebookgroep Team Belgium for Australië en opent een drop off in haar woning. “Iedereen mag hier wol, dekentjes, zelf gemaakte hanging bags en buideltjes brengen. Ik zorg dat ze bij de weeskangoeroes en -koala’s komen”, zegt ze.

De bosbranden in Australië raken niet alleen de mensen daar. Ook miljoenen dieren zijn er op de vlucht, raken gewond of sterven. De ellende laat ook hier niemand onberoerd. Dat bewijst onder andere de facebookgroep Team Belgium for Australië, die in een mum van tijd een ledenaantal van 10.000 behaalde. De initiatiefnemers bundelen er alle mogelijke initiatieven om de Animal Rescue Craft Guild in Australië te steunen. Die roept op om weeskangoeroes en -koala’s te helpen door naar Australië textiel en buideltjes op te sturen. Velen zijn ondertussen aan de slag om “hanging bags”, of buideltjes, voor babykangoeroes, koala’s en andere kleine diertjes te maken.

In heel wat plaatsen worden er drop off-punten ingericht om al het breiwerk te verzamelen. Ook de Dendermondse Jennifer Otte opent zo’n drop off in haar woning. “Ik ben erg geraakt door wat zich daar in Australië afspeelt”, zegt ze. “Mijn hart breekt als ik al die beelden van die weerloze dieren zie. Daarom wil ik iets beteken, helpen. Als ik kon vloog ik naar daar om te helpen, maar dat is praktisch niet mogelijk. Breien kan ik ook al niet. Daarom maak ik me op een andere manier verdienstelijk, door een inzamelpunt te openen.”

Bij de drop-off kan iedereen zijn zelf gemaakte buideltjes inleveren. Ook stof, wol en fleecedekentjes zijn van harte welkom. “Toen ik hoorde van de groep Team Belgium for Australië heb ik me meteen aangesloten”, zegt Jennifer. “Ik zie daar dat de respons geweldig is. Tal van mensen zijn beginnen breien, haken en stikken. Mensen in Australië kunnen nog het heft in eigen handen nemen in een poging zich te redden. Maar de dieren, die zijn machteloos. Net daarom vind ik dat ze onze hulp zoveel mogelijk nodig hebben.”

De dropp off van Jennifer bevindt zich in de Otterstraat 135 in Sint-Gillis-Dendermonde. Tegen 25 januari wordt daar al het binnen gebrachte materiaal opgehaald om vervolgens te verzenden naar Australië. Ook bij de Dendermondse tatoeagezaak Tattoo 42, aan de Oude vest 126, mag er materiaal gebracht worden. Daar werken ze samen met Jennifer om alles te verzamelen.