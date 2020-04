Jempi fleurt bewoners en personeel Hof ter Boonwijk op met mini-concert Nele Dooms

16 april 2020

17u49 0

Dendermonde Het personeel en de bewoners van woonzorgcentrum Hof ter Boonwijk in Sint-Gillis-Dendermonde werden donderdagnamiddag verrast met een mini-concert. Dat was te danken aan Jempi Verhofstad.

Voor de gelegenheid trok Verhofstadt met zijn muziekinstrumenten naar het rusthuis en vatte er post onder de pergola. Drie kwartier lang speelde hij er allerlei meezingers en dat deed de bewoners van Hof ter Boonwijk zichtbaar opfleuren. “Ik doe dit om de zorgverstrekkers én de bewoners van het woonzorgcentrum een hart onder de riem te steken”, zegt Jempi, die het in niet-coronatijden gewend is om op een podium te staan en op te treden. “Ik denk dat mijn muziek wel voor wat afwisseling kan zorgen voor de mensen in deze bizarre tijden.” Jempi houdt het overigens niet bij een eenmalig optreden. Op vrijdag trekt hij naar de assistentieflats van dienstencentrum Zilverpand. Daar zal hij een mini-optreden geven vanop de parking.