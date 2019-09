Jelle Veyt zet na fiets- en kayaktocht voet aan wal op Afrikaanse bodem om daar Kilimanjaro te beklimmen Nele Dooms

24 september 2019

12u19 0 Dendermonde Jelle Veyt, avonturier uit Dendermonde, heeft net voet aan wal gezet op Afrikaanse bodem. Dat deed hij na een fietstocht tot het zuiden van Spanje, om vervolgens met een kakyak de Straat van Gibraltar over te steken. Een volgende stap is nog 14.000 kilometer fietsen tot de voet van de Kilimanjaro, om die te beklimmen.

Het avontuur waar Jelle Veyt nu mee bezig is, is een volgende uitdaging van zijn ‘Human Powered 7 Summits of Happiness’-project. Dat heeft één doel: in elk continent van de wereld op eigen krachten de hoogste berg bereiken en die beklimmen. In Europa lukte dat al voor de Elbroes, in Azië met de Mount Everest en in Oceanië met de Carstens Piramide. Nu is de Kilimanjaro, de hoogste berg van Afrika, aan de beurt.

Om de berg te bereiken heeft Veyt nu al een fietstocht van duizenden kilometers achter de kiezen, door België en Frankrijk tot het zuiden van Spanje, Gibraltar. Veyt deed dat samen met Frank Van Linden, Belgisch kampioen handbiking met een spierziekte en die elk jaar een uitdaging aangaat. Vervolgens stak hij per kayak de Straat van Gilbraltar over om op het Afrikaanse continent aan te komen.

“De trip is prima verlopen en ik ben blij met het resultaat”, zegt Veyt. “Nu keer ik even terug naar België en vanaf half november lonkt de volgende stap in dit avontuur. Dan heb ik nog 14.000 kilometer met de fiets af te leggen tot de Kilimanjaro in Tanzania, om die vervolgens te beklimmen.” Later wil Veyt ook nog de Oceaan overroeien tot Amerika, om ook daar de hoogste berg te bedwingen.