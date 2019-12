Jelle Veyt arriveert in Senegal, één derde van fietsavontuur naar Kilimanjaro achter de rug Nele Dooms

23 december 2019

16u20 3 Dendermonde De Dendermondse avonturier Jelle Veyt is aangekomen in Senegal. Daarmee heeft hij één derde van de 15.000 kilometer lange fietstocht door Afrika afgelegd. Aan het einde van de tocht wil Veyt de Kilimanjaro beklimmen. Dat kadert in zijn project “de 7 summits of Happiness”, waarbij Veyt in elk continent van de wereld op eigen krachten de hoogste berg wil bereiken en die beklimmen. De Kilimanjaro is de vierde in het lijstje.

Veyt heeft er nu meer dan 6.000 kilometer fietsen en kajakken vanuit Dendermonde tot in Senegal opzitten. Eerst fietste hij van België naar Zuid-Spanje om vervolgens met de kajak de Straat van Gibraltar over te steken. In november zette hij op Afrikaans bodem zijn fietsavontuur voort. Dat betekent eerst bijna 4.000 kilometer zuidwaarts fietsen doorheen de Sahara woestijn tot voorbie Dakar.

“De komende dagen las ik hier een rustpauze in”, zegt Veyt. “Ik zal in Senegal de feestdagen doorbrengen. Van de tijd hier maak ik gebruik om de nodige visums aan te vragen die nodig zijn om de volgende landen op mijn reisroute aan te doen. Van hieruit volgt de westkust van Afrika tot in Angola om van daaruit de oversteek naar het Oosten te maken, richting Tanzania.”

Er rest Veyt nog 12.000 kilometer in 6 maanden. De Dendermondenaar hoopt tegen eind juni 2020 op het hoogste berg van Afrika te staan. Eerder bedwong Veyt al de Elbrus in Europa, de Mount Everest in Azië en de Carstensz Piramide in Oceanië. Daarmee heeft hij in totaal al meer dan 30.000 kilometer fietsen en roeien op zijn actief. Ondertussen zamelt hij geld in voor Shangrilahome, een project voor dakloze kinderen in Nepal, en vraagt hij aandacht voor het klimaat.