Jean en Nathalie bouwen living om tot pop-up ‘Rock en Tattoo Shop’ Nele Dooms

29 oktober 2019

14u09 0 Dendermonde Hij zet tatoeages, zij doet in rock- en popmerchandising en nu starten ze samen een pop-upstore. Jean Van Spittael en Nathalie Joos uit de Vrijstraat in Appels bouwden hiervoor de living van hun woning om. Het resultaat is een gezellig winkeltje met kledij, juwelen en decoratie, in combinatie met een tattoo studio.

Bloed, zweet en tranen hebben de verbouwingen aan de woning van Jean en Nathalie gekost. Er werd getimmerd en geverfd tot een paar uur voor de opening. “De werken liepen ook zowat een jaar vertraging op”, vertellen de twee. “Maar nu zijn we wel bijzonder trots op het resultaat.”

De pop-up combineert witte muren met hout en metaal. Nathalie stalt er allerhande kledij in stijlen rock, retro, gothic en pop uit. Er zijn ook juwelen, wierook en decoratie te vinden. “Ik teken al jaren, sinds 2012, present op markten en beurzen om deze spullen aan de man te brengen”, zegt Nathalie, die in een psychiatrisch verzorgingstehuis werkt en de verkoop als bijberoep doet. “Maar ik droomde al lang van een vaste locatie om alles uit te stallen en klanten te verwennen. Dankzij wat creativiteit en de handigheid van Jean is dit nu eindelijk een feit.”

Eigen tattoo studio

In de pop-up heeft Jean nu ook zijn eigen tattoo studio. De voorbije twee jaar werkte hij in dienst van een andere tatoeëerder. “Maar het is tijd om op eigen benen te staan”, zegt hij. “Ik ben altijd al erg creatief geweest. Jarenlang heb ik in een fabriek gewerkt, maar tekentalent zat er van kindsbeen af in. Daar wil ik nu voort op inzetten. Ik ben het strafst in realistische tatoeages en kan ook zelf originele tekeningen afleveren.”

De pop-up rock- en tattooshop is te vinden in de Vrijstraat 23 in Appels. De winkel is dagelijks open van 10 tot 17 uur. Info: www.smoke-illustrations.be of www.lyonora.be.