JCI zoekt verhalen voor Ros Beiaard Pop-Up Museum Nele Dooms

26 september 2019

14u30 0

JCI Dendermonde, of Junior Chamber International, is niet van plan om het Ros Beiaardjaar in 2020 onopgemerkt voorbij te laten gaan. De vereniging, een afdeling van de wereldwijde JCI-organisatie die inzet op de persoonlijke ontwikkeling van jonge mensen tussen 18 en 40 jaar, wil daarom in de lente uitpakken met een uniek Pop-Up Museum rond het Ros Beiaard. Daarvoor is het op zoek naar verhalen rond het fiere Peird en zijn ommegang. “Ben jij ooit ontroerd geraakt tijdens een editie van het Ros Beiaard? Ben je eigenaar van een foto of een voorwerp in verband met het Ros Beiaard, waarop je bijzonder tros bent of dat een emotionele waarde heeft voor jou? Dan mogen die verhalen, voorwerpen of foto’s aan ons bezorgd worden”, klinkt het. In samenwerking met Cultuur Dendermonde zal met alle ingezamelde materiaal in Zaal ‘t Sestisch van de Dendermondse bibliotheek een tentoonstelling opgebouwd worden. Het Ros Beiaard Pop-Up Museum zal plaats bieden aan vele fijne Ros Beiaardverhalen. Om die in te dienen, heeft JCI Dendermonde een speciale website in het leven geroepen. Via dat platform zijn verhalen, voorwerpen en foto’s met het grote publiek te delen. Geïnteresseerden kunnen terecht op www.rosbeiaardpopupmuseum.be.