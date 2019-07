JCI plant zwerfvuilactie als promo voor World Cleanup Day Nele Dooms

15 juli 2019

15u30 0

De leden van Junior Chambre International (JCI) Dendermonde, die ondernemende jongeren tussen 18 en 40 jaar verenigt, plannen een zwerfvuilactie op zaterdag 20 juli. Gedurende een tweetal uur zal er zwerfvuil opgeruimd worden in de omgeving van de Dendermondse binnenstad. JCI wil zo al wat promotie voeren voor de World Cleanup Day, die in september zal plaatsvinden. De World Cleanup Day betekent dat in 150 landen vrijwilligers aan de slag gaan om zwerfafval te verzamelen. Ook Dendermonde doet voor de tweede keer op rij mee. De zwerfvuilactie zaterdag start om 15 uur. Gewapend met prikkers, fluohesjes en vuilniszakken gaan vrijwilligers op pad. Iedereen mag komen helpen. Info: jcidendermonde@gmail.com.