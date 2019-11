Jazzmuzikanten lokken u de dansvloer op tijdens lindyhopavond Nele Dooms

24 november 2019

12u48 0

Het Jazz Centrum Vlaanderen van Dendermonde nodigt op vrijdag 29 november zeven jazzmuzikanten uit om de bruisende klanken van de jaren twintig en dertig weer tot leven te brengen. Aanleiding is een lindyhopdansavond. De swing van Jake Walker moet alle aanwezigen op de dansvloer krijgen. De muzikanten blazen niet alleen Louis Armstrong en Jelly Roll Morton terug tot leven, maar schrijven ook hun eigen nummers. De dansavond begint om 19 uur. Liefhebbers kunnen terecht in Belgica BiS, aan de Kerkstraat in Dendermonde. Om 19.30 uur vindt eerst een workshop dans met de Crazy Legs plaats. Om 20.30 uur start de live muziek. De toegang bedraagt 15 euro. Info: 052/52.04.66.