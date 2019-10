Jazzcentrum en CC Belgica slaan handen in elkaar voor danscursus Authentic Jazz Nele Dooms

07 oktober 2019

Het Jazzcentrum Vlaanderen van Dendermonde en Cultuurcentrum Belgica slaan de handen in elkaar voor een danscursus ‘Authentic Jazz’. Aanleiding is de tentoonstelling ‘Swing in België’ die momenteel in het Jazzcentrum loopt. ‘Authentic Jazz’ is een samenraapsel van solodansen uit het begin van de vorige eeuw. Ze hebben allemaal één ding gemeen: liefde voor Swing en Jazz en goesting om speels te experimenteren. De deelnemers leren moves die luisteren naar aanstekelijke namen als Half Breaks, Boogie Backs, Fish Tails of Peckin’. Wie zijn innerlijke Flapper girl/boy wil boven halen en de ledematen in de lucht wil gooien tijdens de Charleston, is welkom. Dansdocent van dienst is Anja DeBruyn van Crazy Legs Dance School uit Gent. Ervaring is niet nodig. De cursus vindt plaats gedurende drie donderdagavonden op 10 oktober, 17 oktober en 7 november, telkens vanaf 20 uur. Liefhebbers kunnen terecht in zaal Belgica BiS, aan de Kerkstraat in Dendermonde. Deelnemen kost 24 euro voor leden, 30 euro voor niet-leden. Info: www.ccbelgica.be.