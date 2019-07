Jazz in het Park op nationale feestdag Nele Dooms

17 juli 2019

13u30 2 Dendermonde De Dienst Toerisme en Stadspromotie van Dendermonde en de Honky Tonk Jazzclub slaan, naar aanleiding van de nationale feestdag, de handen in elkaar om opnieuw Jazz in het Park te organiseren. In het stadspark van Dendermonde aan de Leopold II-laan zullen op zondag 21 juli verschillende jazzgroepen op het podium staan.

Jazz in het Park is een jarenlang traditie in Dendermonde. In het groene decor van het Dendermondse stadspark kan het publiek genieten van een flinke portie jazzmuziek. Het is de Honky Tonk New Orleans Band die zondag om 14 uur de spits mag afbijten. Al jaren zijn deze muzikanten graag geziene gasten bij de Honky Tonk Jazzclub.

Om 16 uur is het de beurt aan Lester’s Blues, een swing jazz septet dat hulde brengen aan de lichte swingstijl van de jaren dertig. Om 18 uur staat het Sébi Lee Kwartet op het podium. De pianist en podiumbeest brengt een repertoire van boogiewoogie, country, rock’n roll, jazz en croonermuziek. Jazz in het Park afsluiten gebeurt om 20 uur met een optreden van Sofie en Big Band The Renegades. Ideaal voor wie houdt van swing.

Naar aanleiding van de nationale feestdag is er overigens nog meer te doen in Dendermonde. Zo vindt om 10 uur een Te Deum plaats in de Sint-Egidiuskerk van Sint-Gillis-binnen, gevolgd door een plechtigheid op het Heldenplein. Om 12 uur luistert stadsbeiaardier Lorenz Meulebroek een beiaardconcert op vanuit het belfort aan de Grote Markt. Alles is gratis. Info: www.toerismedendermonde.be.