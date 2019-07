Jazz en brunch in Jardin Creole Nele Dooms

12 juli 2019

Le Jardin Creole, de popup zomerbar in de tuin van Huis van Winckel in hartje Dendermonde, pakt op zondag 14 juli uit met de twee Jazz&Blues Brunch van deze zomer. Die komt er in navolging van de succesvolle Gospel Brunches vorige zomer. Een jazz- of bluesband staat telkens op het podium en ondertussen kan het publiek van een brunchformule genieten. Voor zondag is een optreden van het Colby Jazz Trio voorzien. Het optreden start om 12 uur en is gratis. Wie voor de brunch wil aanschuiven, moet daarvoor vooraf tickets kopen. Dat kan via www.couretjardin.be.