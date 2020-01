Jasper Cool vlogt in aanloop van Rosse Buurtenstoet Nele Dooms

17 januari 2020

Dendermonde De voorbereidingen van de Rosse Buurtenstoet, een folkloristische parade met deelname van verschillende deelgemeenten en wijken in Dendermonde een maand voor de Ros Beiaardommegang, lopen volop. De jonge Jasper Cool uit Appels zorgt er vanaf nu voor dat iedereen die voorbereidingen nog beter kan volgen. Hij vlogt en zal met regelmaat van de klok dus nieuwe filmpjes posten.

Een eerste filmpje staat alvast op Youtube. Daarin gaat Jasper Cool samen met Dominique Van Malder, acteur van Dendermondse afkomst en regisseur van de Rosse Buurten, op zoek naar het Paard van Appels. Het is één van de folkloristische elementen uit een Dendermondse deelgemeenten die een plaats krijgt in de Rosse Buurten. “De komende weken ga ik als vlogger op pad om alles rond deze stoet te rapporteren aan iedereen”, zegt Jasper. “Op regelmatige tijdstippen zullen er vlogs verschijnen en val ik binnen bij de deelnemende verenigingen om mee te helpen en verslag uit te brengen van hun voorbereidingen. De kijkers mogen zich telkens aan video’s met een ludieke toets verwachten.”

Ervaring heeft Jasper, ondanks de jonge leeftijd van 14, op overschot. De jongen was eerder al te zien op Ketnet, in reclamefilmpjes en als figurant in de Buurtpolitie. Ook in televisiereeksen op VTMKZOOM maakte hij zijn opwachting. Bij die laatste was hij recent ook actief als vlogger.

“Nu ze me vanuit de cultuurdienst van de stad vroegen of ik wou meehelpen aan de Rosse Buurten, was ik meteen enthousiast”, zegt Jasper. “Ik vind het super om aan zo’n project mee te werken. Als we iedereen in de stad hiermee kunnen doen samenkomen, dan doe ik dit heel graag.”

Rosse Buurten is een stoet vanuit de verschillende Dendermondse deelgemeenten, waarbij elke wijk haar eigen folklore in de kijker zet als één grote ode aan de Ros Beiaardommegang. De parade zal op zondag 26 april plaatsvinden.