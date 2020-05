Jammer genoeg geen ommegang zondag, maar met deze tips wordt het wel een bijzondere Ros Beiaard-dag Nele Dooms

20 mei 2020

12u31 0 Dendermonde Het zou aanstaande zondag 24 mei in Dendermonde een gigantische feestdag moeten worden, want dan stond normaal gezien de Ros Beiaardommegang op het programma. De coronacrisis gooit echter roet in het eten. Maar dat neemt niet weg dat de Dendermondenaren er zondag toch een bijzondere dag van gaan maken. Met deze tips lukt het zeker om het Ros Beiaard toch te vieren.

Ros Beiaardwandeling langs fotopanelen

Geen “Ros Beiaard doet zijn ronde in de stad van Dendermonde” deze zondag. ‘t Peirt blijft in zijn stal in de Hollandse Kazerne. Maar Dendermondenaren kunnen wel zelf op pad. Hiervoor heeft het stadsbestuur een “Ros Beiaardwandeling” ontwikkeld. Die loopt over het volledige parcours van de ommegang. Op een tiental plaatsen langs dat traject zijn grote panelen geplaatst met prachtige foto’s van de ommegang in 2010. Die zijn aangevuld met teksten en illustraties over de ommegang en oude ommegangelementen. Een plan voor de tocht is terug te vinden via www.toerismedendermonde.be. De panelen zullen trouwens tot het einde van de zomer in het straatbeeld blijven staan. Daarnaast kunnen liefhebbers ook nog altijd genieten van de virtuele Ros Beiaardwandeling, via de ErfgoedApp.

Alle vlaggen buiten

De Pijnders van Dendermonde, de stoere mannen die normaal zondag het Ros Beiaard door de stad zouden torsen, roepen alle inwoners op om op 24 mei hun huizen en gevels feestelijk te bevlaggen en versieren. Dat gebeurt bij voorkeur met Ros Beiaard-vlaggen en de rood-witte kleuren van de stad. Als kers op de taart mag zondag klokslag 14.30 uur, als de ommegang normaal zou starten, overal het Ros Beiaardlied weerklinken.

Ros Beiaardexpo weer open

De Ros Beiaardexpo in de bibliotheek, die door de coronacrisis vervroegd de deuren sloot, opent vanaf zaterdag 23 mei opnieuw. De tentoonstelling geeft bezoekers de kans om te ontdekken hoe het allemaal precies zit met het Ros Beiaard, dat elke tien jaar zijn opwachting maakt in Dendermonde. Gaandeweg leren ze ook bij over de Vier Heemkinderen, het ontstaan van de traditie, de historiek van de stoet en bijhorende folklore en hoe de stoet wordt opgebouwd. De tentoonstelling geeft een forum aan tal van verenigingen, kunstenaars en inwoners van Dendermonde die creatief aan de slag gingen rond het Ros Beiaard. Daar horen onder andere een maquette in Playmobil, een hoorspel, een videofilm en tal van kunstwerken bij. De expo blijft open tot eind augustus. Iedereen moet op voorhand een gratis ticket reserveren en er mogen maximum 15 personen per tijdsslot binnen. Reserveren kan via www.dendermonde.be/ticket-expo.

Jeugdhuis Zenith zingt

De jongeren van Jeugdhuis Zenith doen een oproep om op zondag 24 mei om 20 uur het Ros Beiaardlied uit volle borst te zingen. “In 2021 vieren we dubbel zo hard de Ros Beiaardommegang, maar de Dendermondenaren moeten zich nu ook al laten horen”, zegt Thijs Vermeir. “Daarom vragen we iedereen om ramen en deuren open te zetten, het Ros Beiaardlied om 20 uur op te zetten en uit volle borst mee te zingen vanuit het raam.”

Ros Beiaarduitzending op Radio TROS

De regionale radiozender TROS FM van Dendermonde wijdt zondagnamiddag, tussen 13 en 15 uur, een volledige uitzending aan het Ros Beiaard. Dat gebeurt in samenwerking met de Pijnders. Samen met een presentator trekken enkele Pijnders de straat op om inwoners te spreken over het Ros Beiaard. Tussen korte interviews, kunnen verzoekplaatjes aangevraagd worden. Om exact 14.30 zal de radio het Ros Beiaardlied draaien om alle inwoners de kans te geven het nummer uit de boxen te laten knallen. “Dit wordt een kippenvelmoment”, zegt Dany van Steen van TROS FM.

Nostalgie op TV Oost

Het Ros Beiaardcomité werkt samen met TV Oost om het Ros Beiaard zondag toch te tonen. Van 15 tot 16 uur vindt een speciale Ros Beiaarduitzending plaats op de regionale zender. Op het programma staan een terugblik op de laatste ommegang van 2010 en interviews, korte reportages en sfeerbeelden over hoe het Ros Beiaard ondanks alles toch in de harten van de Dendermondenaar blijft verder leven. “Het is opgevat als positieve en gemeenschapsvormende televisie, zodat alle Dendermondenaren kunnen genieten van een Ros Beiaard-dag”, zegt burgemeester Piet Buyse.