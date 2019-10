James Cooke steekt kankerpatiënten in ziekenhuis Sint-Blasius hart onder de riem Nele Dooms

17 oktober 2019

17u21 0 Dendermonde Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius van Dendermonde kreeg donderdag James Cooke, presentator en acteur, op bezoek. Aanleiding was de Dag tegen Kanker. Dan roept Kom op tegen Kanker Vlaanderen op om kankerpatiënten en hun omgeving wat extra steun te bieden. In Sint-Blasius doen ze dat met een verwendag.

De Dag tegen Kanker vindt ondertussen voor de twintigste keer plaats. Net als heel wat ziekenhuizen in Vlaanderen doet ook het Dendermondse Sint-Blasius steevast mee. “Medewerkers van de dienst Oncologie bieden dan een verwendag aan”, zegt directeur Karen Pieters. “Mensen met kanker en hun naasten kunnen zich dan laten verwennen met ‘look good, feel better’-sessies, deelnemen aan creatieve- en relaxatieworkshops en proeven van lekkernijen. Dat gebeurde allemaal in het restaurant van het ziekenhuis.

Bovendien kwam bekende Vlaming James Cooke langs om kankerpatiënten en hart onder de riem te steken. Het is het tweede jaar op rij dat hij daarvoor naar Dendermonde afzakt en zo voor de patiënten iets wil betekenen. Cooke kreeg gezelschap van het personeel van de Onthaaldienst van Buggenhout. Zij besteedden hun teambuilding aan het goede doel en trokken naar het Dendermondse ziekenhuis om er de bekende gele lintjes tegen kanker uit te delen aan bezoekers.

Nieuw dit jaar in het Sint-Blasiusziekenhuis op de Dag tegen Kanker was de tentoonstelling met creatieve werken van patiënten. “Kunst voor en door patiënten met kanker dus”, zegt Pieters. “We willen hiermee graag ruimte maken voor de mens achter de ziekte. Van schilderen tot diamond painting, van breien tot grafiek,.. We hopen met deze expo ook andere patiënten te inspireren om creatief aan de slag te gaan.”

Bij die tentoonstelling verzamelden de initiatiefnemers van de Grembergse Sneukeltocht voor een cheque-overhandiging. Zij zamelden een mooi bedrag bij elkaar met hun jaarlijkse gezinswandeling. “Het leverde 3.812 euro op”, zegt Kurt en Robert Jacobs. “Onze Sneukeltocht vond voor de vijfde keer plaats. We zijn blij dat we hiermee en groot deel van de verwenactiviteiten voor kankerpatiënten kunnen steunen.”