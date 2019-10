Jaarmarkt verzamelt runderen en kleinvee op Grote Markt Nele Dooms

16 oktober 2019



Dendermonde maakt zich stilaan weer op voor de jaarlijkse jaarmarkt in het centrum. Op maandag 21 oktober is het zover. Dan palmen runderen en kleinvee de Grote Markt in. Paarden en pony’s worden opgesteld in de Kerkstraat en eventueel in de Emiel Van Winckellaan en gekeurd in de Kerkstraat. De dieren zijn allemaal te bekijken van 10 tot 13 uur. Er gaat ook een hoefsmid aan het werk, voor de kinderen komt de mobiele boerderij ‘Farm on Wheels’ langs en er is muzikale animatie. Om dit allemaal veilig te laten gebeuren, gelden maandag een aantal extra verkeersmaatregelen. Vanaf 6 uur ‘s ochtends geldt er een parkeerverbod in de Emiel Van Winckellaan, Grote Markt, Beurzestraat, Ridderstraat en Kerkstraat. De Emiel Van Winckellaan, Grote Markt en Kerkstraat worden ook afgesloten voor het verkeer. De Beurzestraat en Zwarte Zustersstraat blijven wel toegankelijk vanaf de Kerkstraat. De kermisattracties zullen opgesteld staan op de parking De Groene Dender.