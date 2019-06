Jaarmarkt met paarden en kinderrommelmarkt Nele Dooms

21 juni 2019

16u17 0

Sint-Gillis-Dendermonde maakt zich op voor de jaarlijkse jaarmarkt in de gemeente. Dit weekend is het al kermis en op maandag 24 juni palmen de dieren het centrum in. De prijskamp voor trek- en rijpaarden vindt plaats van 10 tot 13 uur ter hoogte van de Potiaulaan en de Otterstraat. Naast de vele paarden is er ook melk- en vleesvee te bewonderen. Kinderen kunnen meedoen aan een kinderrommelmarkt. Tijdens het kermisweekend is het kerkplein ingenomen door kermisattracties. Op zondag 23 juni vindt ook een rommelmarkt plaats in de Plattenakker en de Frans Van Schoorstraat. Deze straten worden die dag afgesloten voor het verkeer en er geldt een parkeerverbod. Naar aanleiding van de jaarmarkt maandag zijn de Processiestraat, de Burgemeester Potiaulaan, de Pastoor Claeysstraat, de Otterstraat en de Bareelstraat verkeersvrij. In de Koning Albertstraat is tijdelijk tweerichtingsverkeer toegelaten, tussen de Sint-Gillislaan en Vijfde Januaristraat. In de Spoorwegstraat geldt een parkeerverbod tussen de Elsbosstraat en de Buisstraat.