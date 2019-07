Jaarmarkt kan nog altijd op belangstelling rekenen Nele Dooms

15 juli 2019

15u07 8 Dendermonde Een gezellige drukte in de straten van Appels. Die maakt duidelijk dat de jaarmarkt daar nog altijd op heel wat belangstelling kan rekenen.

De organisatoren zijn tevreden. “Hoewel er op dit ogenblik wel wat concurrentie is van andere jaarmarkten, mogen we ook op vlak van deelnemers op een mooie opkomst rekenen”, zegt Luc De Donder van het jaarmarkcomité. “Appels jaarmarkt draait vooral rond paarden en er staan er toch weer een honderdtal te kijk. Maar er zijn ook koeien en een hoefsmid tekent present voor demonstratie.” De organisatoren laten overigens voor het hele jaarmarkt- en kermisweekend een succes optekenen. “Volksspelen met onder andere een gesmaakte kallekesschieting, quiz, wielerwedstrijd, Stamenee Kadee en oldtimerrit vielen erg in de smaak”, zegt De Donder. Om de jaarmarkt af te sluiten vindt maandagavond een vuurwerk plaats. “We hebben gekozen voor een diervriendelijk vuurwerk, met lage pijlen die minder lawaai maken”, klinkt het. “We bekijken ondertussen ook om de traditie van vuurwerk in de toekomst regelmatig eens af te wisselen met een lasher- en lichtshow als alternatief.”