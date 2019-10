Jaarmarkt aanleiding voor hutsepot in Zilverpand Nele Dooms

De jaarmarkt in Dendermonde-centrum is ook dit jaar aanleiding voor de Zilverpandfeesten. Die zijn ondertussen aan de 39ste editie toe. Het Zilverpand is al sinds 1980 een combinatie van een gebouw met serviceflats en een dienstencentrum. Destijds was het een heel vernieuwend concept in de ouderenzorg. Anno 2019 is het Zilverpand een vaste waarde in de stad. Het aanwezige lokaal dienstencentrum ondersteunt het zelfstandig wonen van de ouderen en van buurtbewoners door hen diensten, informatie en activiteiten op maat aan te bieden. Voor de jaarmarkt staat er op maandag 20 oktober hutsepot op het menu. Iedereen kan in het dienstencentrum komen smullen. Een portie kost 9 euro. Info en inschrijvingen: ldc.zilverpand@ocmw.dendermonde.be of 052/25.17.30.