Jaarlijkse herdenking drama Fabeltjesland krijgt andere formule Nele Dooms

16 januari 2020

09u31 0 Dendermonde De jaarlijkse herdenking van de dramatische gebeurtenissen in kinderdagverblijf Fabeltjesland in Dendermonde krijgt vanaf dit jaar een andere formule. Er wordt een besloten ontmoetingsmoment voorzien voor slachtoffers en betrokkenen.

Op 23 januari 2020 zal het precies elf jaar geleden zijn dat Kim De Gelder de crèche binnenviel met een mes. Hij doodde er twee baby’s en een kinderverzorgster en verwondde tientallen andere kindjes. De gebeurtenissen staan in het geheugen van elke Dendermondenaar gegrift.

De voorbije tien jaar hield het stadsbestuur eraan om op de plaats van de feiten elk jaar een plechtige herdenking te houden. Om exact 11 uur, het tijdstip dat de Gelder toesloeg, werd het stil gemaakt aan het herdenkingsmonument dat op de site was opgericht en werden er bloemen neergelegd. Daar was telkens veel volk aanwezig, niet alleen slachtoffers maar ook mensen van lokale politie, brandweer, Rode Kruis, ambulance en politici.

Voor de elfde herdenking is een nieuwe aanpak uitgedacht. “Dit gebeurt niet zomaar”, zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V). “We hebben gepolst bij heel wat betrokkenen hoe we als lokaal bestuur best verder omgaan met deze jaarlijkse herdenking. Op basis van die feedback stappen we over op een andere formule.”

De klassieke herdenking op 23 januari om 11 uur op de site Fabeltjesland wordt daardoor niet langer behouden. Officiële instanties zullen niet aanwezig zijn en er is geen officiële bloemenhulde meer voorzien. In de plaats wordt wel een ontmoetingsmoment voorzien voor die mensen die het meest getroffen en betrokken waren bij het drama. “Het gaat om een een besloten samenkomst, om elkaar te ontmoeten in een warme sfeer en elkaar te bemoedigen”, zegt Buyse. “Wij hopen met deze nieuwe aanpak, die afgetoetst werd bij verschillende betrokkenen, de gebeurtenissen in Fabeltjesland een blijvende plaats te geven in het hart en de herinnering van vele mensen.”