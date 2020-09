Jaarlijks Tetterfeest in ander kleedje door coronacrisis: “Maar daarom niet minder pret” Nele Dooms

25 september 2020

14u16 0 Dendermonde Het jaarlijkse Tetterfeest is dit jaar in een ietwat ander kleedje gestoken. Zo werd het mogelijk het gebeuren voor kinderen uit de eerste leerjaren van Dendermondse scholen toch te laten plaatsvinden.

Het Tetterfeest vindt elk jaar kort na de start van het nieuwe schooljaar voor kinderen uit het eerste leerjaar plaats. Op die manier wil het stadsbestuur er voor zorgen dat die kinderen de Tettergazet, de krant met alle Dendermondse nieuwtjes op kindermaat, goed leren kennen. Meteen maken ze dan ook kennis met mascottes Rinocco, Kleine Moes, Haarbal en Roefel van de Harige Bende.

Normaal gezien bestaat het Tetterfeest uit twee delen: een receptie met animatie op de Grote Markt en een Tettershow in Cultuurcentrum Belgica. Door de coronacrisis kon de receptie op de Grote Markt echter niet plaatsvinden. “Maar daar hebben we wat op gevonden”, zegt schepen van jeugd Nele Cleemput (CD&V). “Alle kinderen hebben op school in hun klas een Tetterfeestpretpakket ontvangen. Daarmee kunnen ze in hun eigen klas een klein feestje houden met bubbels, chips, vlagjes en ballonnen. En als kers op de taart zitten er een boek en cd van Kaptein Winnokio bij.”

De Tettershow in CC Belgica ging wel door, helemaal coronaproof welteverstaan. “Het zijn er dit jaar dan ook drie in plaats van twee, om de kinderen genoeg te kunnen spreiden in de theaterzaal”, zegt schepen Leen Dierick (CD&V). “De pret tijdens de show is echter helemaal dezelfde. En het belangrijkste doel blijft overeind: de kinderen laten kennismaken met de Tettergazet.”