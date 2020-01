Jaar na verhuis leerlingen: verbouwingen muziekacademie starten midden februari Nele Dooms

23 januari 2020

13u02 0 Dendermonde De verbouwingswerken aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans starten midden februari. Het project in het verouderde gebouw aan de Kerkstraat zorgt onder andere voor een betere toegang, nieuwe trappen en liften, nieuw sanitair en afbraak van bijgebouwen. Eerst vindt ook nog archeologisch onderzoek plaats. Kostprijs? Bijna 3 miljoen euro. Tegen het schooljaar 2021 zullen de academieleerlingen in het nieuw zitten.

Lessen muziek, woord en dans vinden ondertussen al sinds december 2018 niet meer plaats in het gebouw van de Stedelijke Muziekacademie in de Kerkstraat. De leerlingen verhuisden, met de verbouwingsplannen in het vooruitzicht, allemaal naar andere locaties zoals het Sociaal Huis, de bibliotheek en het Oscar Romerocollege. Maar werken in het gebouw vonden er het voorbije jaar nog niet plaats. Nochtans was gezegd dat een terugkeer naar het vernieuwde gebouw voorzien was tegen het schooljaar 2020-2021. Dat wordt echter het schooljaar 2021-2022.

Dat verbouwingswerken noodzakelijk zijn, leidt geen twijfel. Het academiegebouw doet al decennia dienst, maar moet brandveiliger én toegankelijker gemaakt worden. “We willen ook een hoger gebruiksgemak en het moet voorzien in alle actuele noden van de academie”, zegt schepen van openbare gebouwen Leen Dierick( CD&V). “Van de gelegenheid maken we gebruik om het gebouw ook duurzamer te maken.”

Een aannemer zal de bijgebouwen tussen het hoofdgebouw en de achterbouw met danszaal afbreken. Vervolgens wordt een nieuwe toegang gerealiseerd. Die zal via de binnenkoer verlopen, met een nieuwe grote inkomhal die ook dienst zal doen als wachtruimte. Het gebouw krijgt ook nieuwe trappen en twee liften en nieuw sanitair. Het plan voorziet ook in een nieuwe stookplaats en extra bergruimte.

“Het hoofdgebouw en de achterbouw worden door de ruime inkomhal met elkaar verbonden”, schetst Dierick. “De binnenkoer wordt opnieuw aangelegd met groenelementen, zodat dit een aangename plaats om te vertoeven wordt. Op het hoofdgebouw komt een nieuw, goed geïsoleerd dak met zonnepanelen en nieuwe ramen. De klassen worden opgefrist en voorzien van ventilatie en nieuwe verwarming. Energiezuinige en slimme technieken moeten zorgen voor een daling van het energieverbruik.”

Na de afbraakwerken zal echter eerst een archeologisch onderzoek op de binnenkoer plaatsvinden, vooraleer de opbouwwerken kunnen starten. “Uit vooronderzoek blijkt immers dat er op de site van de SAMWD mogelijks sporen aanwezig zijn die dateren uit de metaaltijden of de Romeinse tijd”, legt Dierick uit. “Dit waardevol erfgoed moet eerst grondig onderzocht worden.”

Tegen mei 2021 moet de verbouwing achter de rug zijn. Zo kan de academie bij het begin van het schooljaar 2021-2022 een nieuwe start nemen. Dit project kost de stad zo’n 2,8 miljoen euro.