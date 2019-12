Ivan en Nancy krijgen scepter als andersvaliden Prinsenpaar Nele Dooms

09 december 2019

In Zaal Klokske in Dendermonde organiseerde de Prinsengarde van Oost-Vlaanderen, voor de tweede keer de verkiezing van de Prinsen Carnaval Andersvaliden van Oost-Vlaanderen. De voormalige Prinses gaf tijdens een plechtige ceremonie haar cape, lint en scepter door aan haar opvolgers. De nieuw Prins Andersvaliden is Ivan Apers. Tot Prinses Andersvaliden werd Nancy Van Puyvelde aangesteld. “Het is niet omdat je andersvalide bent, dat je geen carnaval meer kunt vieren”, zegt Hubert Meuleman, voorzitter van de Prinsengarde Oost-Vlaanderen. “Daarom hebben we deze verkiezing in het leven geroepen. Eerder bestond al een verkiezing van een Senioren Prins. Nu is er al twee jaar ook een Andersvaliden Prinsenpaar.”