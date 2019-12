IT1 voortaan hartveilig bedrijf met AED-toestel Nele Dooms

05 december 2019

Het bedrijf IT1 uit Dendermonde, al meer dan twintig jaar aanwezig op de Belgische ICT-markt, mag zich voortaan “hartveilig bedrijf” noemen. De firma, gevestigd aan de Steenkaaistraat in Baasrode, beschikt over een AED-toestel. Dergelijke Automatische Defibrillator kan mensenlevens redden. Het is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart kan toedienen bij een hartstilstand. Het bevat twee elektroden die op de borstkas van het slachtoffer moeten worden geplakt. Als dat is gebeurd, analyseert de AED het hartritme en vertelt het exact wat er vervolgens moet gebeuren. “We vinden het belangrijk om hierin te investeren”, zegt zaakvoerder Mario Van de Voorde. “Bovendien hebben ook onze medewerkers een opleiding gekregen om met het toestel te kunnen omgaan indien nodig. Daarvoor kwamen vrijwilligers van het Rode Kruis van Dendermonde langs. Daardoor kunnen we IT1 nu hartveilig noemen”. Het bedrijf zal het AED-toestel niet alleen voor zichzelf houden, maar het ook ter beschikking stellen van de andere bedrijven in de buurt van de Steenkaaistraat.