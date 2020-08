IT1 is Oost-Vlaamse winnaar van Dag van de Medewerker: “Personeel op positieve manier dichter bij elkaar brengen” Nele Dooms

14u58 0 Dendermonde Het IT-bedrijf IT1 uit Dendermonde is winnaar geworden van de UNIZO-wedstrijd rond “Dag van de Medewerker” in Oost-Vlaanderen. Het bedrijf krijgt de trofee omdat het medewerkers op een originele manier aanspoorde om elkaar beter te leren kennen.

Tijdens de “Dag van de Medewerker” spoort Unizo werkgevers aan om “een positieve en inspirerende actie te organiseren om hun medewerkers dichter bij elkaar te brengen”. “Unizo vindt dat belangrijk, zeker in deze niet evidente tijden”, zegt directeur Jos Vermeiren. “Heel wat werkgevers doen in deze crisistijd een enorme inspanning om hun werknemers gemotiveerd te houden. Net daarom koppelen we een wedstrijd aan de Dag van de Medewerker.”

IT1 werkte er dit jaar een belevingskaart voor uit. Medewerkers konden daarmee een collegiaal, sociaal, sportief en gezond parcours van 22 opdrachten doorlopen. Het bedrijf overtuigde de Unizo-jury met haar positieve en vooral verbindende actie. “Teamactiviteiten zitten in ons DNA”, zegt zaakvoerder Mario Van de Voorde. “We willen hiermee bereiken dat over de divisies heen iedereen elkaar beter leert kennen. Medewerkers die de activiteiten van de belevingskaart volbrachten, konden zichzelf een IT1-Hero noemen. Dit werd heel positief onthaald.”

Van de Voorde kreeg de trofee in zijn bedrijf aan de Steenkaaistraat in Baasrode overhandigd door directeur Vermeiren. Het IT-bedrijf, dat voorziet in onder andere ICT- infrastructuur, opleidingen, webdevelopment en slimme online marketing en audiovisuele oplossingen, bestaat 25 jaar en heeft meer dan 30 medewerkers.