Isolatie vat vuur tussen spouwmuur na roofingwerken Koen Baten

04 juni 2020

14u20 7 Sint-Gillis-bij-Dendermonde Op het Prateveld in Sint-Gillis-Dendermonde is donderdagnamiddag rond 13.15 uur een brand ontstaan door roofingwerken. Het gaat om sociale woningen die op dit moment gebouwd worden in een nieuwe wijk.

De brand werd vrij snel opgemerkt door de aanwezigen op de werf. Een deel van de isolatie tussen de muren had er vuur gevat nadat er roofing gebrand werd op het dak van de woningen. Om de brand goed te kunnen blussen moest de brandweer wel een deel van het dak opnieuw afbreken. Er werden ook enkele stenen uitgekapt om te controleren of alles gedoofd was.

De schade bleef gelukkig miniem, al zullen er waarschijnlijk wel enkele herstellingswerken moeten uitgevoerd worden. Niemand raakte gewond.