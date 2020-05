Inzameling laptops voor kwetsbare jongeren is groot succes Nele Dooms

11 mei 2020

15u30 0 Dendermonde De inzameling van laptops die het stadsbestuur van Dendermonde organiseert voor kwetsbare jongeren is een groot succes. Al meer dan 100 laptops en vaste computers werden geschonken. Het moet er voor zorgen dat alle leerlingen uit de Dendermondse secundaire scholen over een laptop beschikken om afstandsonderwijs te kunnen volgen.

Twee weken geleden startte het stadsbestuur een zoektocht naar laptops om afstandsonderwijs te kunnen garanderen voor alle jongeren. Het deed daarvoor een oproep naar iedereen die nog bruikbare laptops ter beschikking zou hebben. “Op die manier krijgen kwetsbare jongeren de kans om digitale lessen te volgen en huistaken te maken”, zegt schepen van sociale zaken Tomas Roggeman (N-VA). “Er kwam veel respons op deze oproep: meer dan 100 laptops en vaste pc’s werden gedoneerd door inwoners, bedrijven en andere organisaties.”

Via samenwerking met de scholen worden deze laptops klaargezet voor gebruik en verdeeld. Al deze toestellen worden ingeschakeld om leerlingen individueel te ondersteunen of zullen ingezet worden in de scholen die binnenkort door de coronamaatregelen aangewezen zijn op een alternatieve werking.

“We willen echt iedereen van harte bedanken die een laptop of computer heeft gedoneerd”, zegt Roggeman. “Een bijzonder woord van dank verdienen het IT-bedrijf IT1 voor het afleveren van 45 vaste pc’s, Business Club Dendermonde voor de aankoop van 10 nieuwe laptops, Medisch Labo Medina & Centrum voor Medische Analyse voor 8 herbruikbare laptops en pc’s en het IT-bedrijf Lansweeper voor enkele herbruikbare toestellen en de aankoop van 5 nieuwe laptops.”

De inzamelactie loopt nog steeds. Wie over bruikbare of afgeschreven laptops beschikt, kan contact opnemen via 052/37.85.11 of laptops@dendermonde.be.