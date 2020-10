Inzamelactie van winterjassen moet Werelddag tegen Armoede in kijker zetten Nele Dooms

09 oktober 2020

15u17 2 Dendermonde Naar aanleiding van de Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede plant Sp.a Dendermonde binnenkort een actiedag. Er vindt dan een inzamelactie van winterjassen voor kinderen plaats.

“Uit de kansarmoede-index van Kind & Gezin blijkt dat 13 procent van de kinderen tussen 0 en 3 jaar in Dendermonde opgroeit in een kansarm gezin”, weet Tineke Wauters van Sp.a Dendermonde. “Net daarom is het zo belangrijk om ook in Dendermonde op 17 oktober de Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede niet zomaar voorbij te laten gaan. We kunnen dan de problematiek van kinderarmoede een gezicht geven.”

De actie van Sp.a is tweeledig. “Mensen zullen de kans krijgen om te luisteren naar pakkende getuigenissen van mensen die in armoede leven”, zegt Wauters. “Maar we laten kinderen ook letterlijk niet in de kou staan. Daarom zamelen we winterjassen voor hen in.”

De inzamelactie vindt plaats op zaterdag 17 oktober, van 10 tot 17 uur. Wie winterjassen voor kinderen te geef heeft, kan terecht op de binnenplaats van het ABVV-kantoor, aan de Dijkstraat 59 in Dendermonde. De ingezamelde jassen worden geschonken aan Kinderfonds De Tondeldoos en vzw Vergeet de Kinderen niet, die zich allebei inzetten voor kansarme kinderen in Dendermonde.