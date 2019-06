Inwoners Vlassenbroek parkeren al jaren deels op voetpad, maar worden daar nu ineens onverbiddelijk voor op de bon geslingerd Nele Dooms

11 juni 2019

09u09 0 Dendermonde De parkeerboetes die sinds kort zowat aan de lopende band worden uitgeschreven in Vlassenbroek zorgen voor wrevel en onrust in het anders zo rustige dorpje. Bestuurders die deels op het voetpad parkeren in de smalle straat, krijgen onverbiddelijk een boete. “Terwijl we dat al jaren en jaren zo doen om voldoende plaats te laten voor het andere verkeer”, klinkt het verbaasd bij de bewoners. “We stellen ons echt vragen bij deze plotse ommekeer van parkeerbeleid. Moeten de stads- en politiekas misschien dringend gespijsd worden?”

Groot is Vlassenbroek niet, amper honderd inwoners telt het dorpje. En breed zijn de paar straten rond de kerk al evenmin. Maar bij mooi weer wordt het gehucht wel overspoeld door honderden toeristen om er te wandelen en te fietsen. Dat dit, vooral op zondagen, voor parkeerchaos zorgt, is al jaren een feit. “Maar daar malen we niet echt om”, zegt Martine Jacobs. “We weten dat we hier in een toeristische regio wonen en dat het dan druk kan zijn. We zijn dat hier zo gewoon.”

Alleen zorgt de parkeerdruk ervoor dat het ook voor de bewoners niet altijd evident is om hun wagen te parkeren. Van de aanleg van een parking voor toeristen in Vlassenbroek waar al meer dan tien jaar sprake van is, kwam nog altijd niets in huis. “Ondertussen proberen wij onze wagens zo veilig mogelijk te parkeren”, zegt Nicole D’Hondt. “Dat gebeurt hier al jaren en jaren door deels op het voetpad te parkeren. Dat is de enige manier om er voor te zorgen dat autoverkeer én fietsers nog op een veilige manier door kunnen. Overigens gebruikt niemand in dit hele dorp, ook de bezoekers niet, het voetpad. Je kan het trouwens ook amper een voetpad noemen.”

“Niemand begrijpt dit”

Dat iedereen die op deze manier parkeert, nu plots sinds een paar weken onverbiddelijk de bon op wordt geslingerd, kan er bij de bewoners niet in. “Jaren geleden is de toenmalige wijkagent zelf nog van deur tot deur gegaan in Vlassenbroek om de bewoners aan te raden om op deze manier te parkeren, deels op de weg en deels op het voetpad. Om er onder andere ook voor te zorgen dat hulpdiensten nog door zouden kunnen, zei die toen”, zegt Alena De Coninck. “We doen wat ons gevraagd worden en krijgen nu allemaal boetes. Dat begrijpt niemand. Het kan best zijn dat er plots een andere visie is op parkeerbeleid, maar dan zou er toch eerst wat sensibilisatie mogen zijn. Niemand weet hier wat er precies aan de hand is en wat we moeten doen om goed te doen, maar we krijgen hier wel allemaal boetes aan de lopende band.”

Die boetes zijn overigens niet min, ruim 100 euro. “Loopt aardig op als agenten eens langs Vlassenbroek passeren”, klinkt het bedenkelijk bij de bewoners. “Niet alleen bewoners parkeren hier zo, ook bezoekers en toeristen. De rekening voor stads- of politiekas tikt zo aardig aan. Of is dat misschien de bedoeling?”

Schepen valt uit de lucht

Schepen van Mobiliteit Marius Meremans (N-VA) valt zelf uit de lucht over de parkeerboetes die worden uitgeschreven. “Vanuit onze stadsdienst Mobiliteit zijn er daarrond zeker geen opdrachten gegeven, maar de politie onderneemt natuurlijk wat ze zelf wil”, zegt hij. “Alleszins ga ik dit wel op het eerstvolgende schepencollege bespreken met de colleges en onderzoeken wat hier aan de hand is. Het minste wat we kunnen doen, is duidelijkheid scheppen voor de bewoners zodat ze weten waar ze precies aan toe zijn.”