Inwoners reageren massaal op actie “Lof voor elke Hof”: stad bedeelt meer dan 2.000 gratis planten Nele Dooms

08 maart 2020

09u59 0 Dendermonde De actie “Lof voor elke Hof” in Dendermonde is een gigantisch succes geworden. Op de parking van het Administratief Centrum kwamen meer dan 2.000 inwoners langs om een gratis plant af te halen. Die hadden ze de voorbije maanden besteld. Met de actie gaat Dendermonde voor een groenere stad.

Dendermonde maakt van zorg voor het klimaat één van de prioriteiten en ook de actie “Lof voor Elke Hof” kadert daarin. “Belangrijk voor het klimaat is bijkomend groen”, zegt schepen van natuur Nele Cleemput (CD&V). “De stad kan daarbij zorgen voor extra bomen op het openbaar domein, maar ook de inwoners kunnen hun steentje bijdragen. Daarom lanceerden we deze actie, waarbij elk gezin kans kreeg om een gratis inheems fruitstruik of een boompje te bestellen. We staan zelf versteld van de massale reacties op deze actie.”

Dendermonde wordt hiermee 2.208 planten rijker. Een derde daarvan zijn frambozen. Maar inwoners lieten ook hun keuze vallen op aalbes, stekelbes, rode kornoelje, hazelaar, vlier, spork en lijsterbes. “Het zijn allemaal soorten die perfect in een doorsnee tuin kunnen én goed zijn voor de biodiversiteit”, zegt schepen van klimaat Leen Dierick (CD&V). “Ze zijn nuttig voor insecten of hebben bessen die als voedsel kunnen dienen voor vogels.”

Ondertussen tekende de stad ook het bomencharter, waarmee het zich engageert om zo veel mogelijk bijkomende bomen op het grondgebied te voorzien. Om daar aan te voldoen en om tegemoet te komen aan het succes van Lof voor elke Hof, is de kans groot dat de actie nog een vervolg krijgt.

Inwoners die een plant afhaalden, kunnen overigens nog een tuinpakket winnen door mee te doen met de Instagramwedstrijd. Dat kan door een originele foto van de afgehaalde plant te posten op Instagram met #igdendermonde en #lofvoorelkehof. Een jury zal vijf winnaars kiezen die een tuinpakket krijgen. De winnende foto’s verschijnen ook in het stadsmagazine.