Inwoners kunnen zeg doen over Echomonument tijdens buurtvergadering Nele Dooms

03 februari 2020

16u12 0 Dendermonde Inwoners van Oudegem kunnen hun zeg doen over de toekomst van het Echomonument tijdens een buurtvergadering. Er moet in de toekomst een nieuw monument komen in Oudegem. Of dat een replica of compleet nieuw ontwerp moet zijn, mogen de bewoners bepalen.

Het Echomonument in Oudegem raakte in het voorjaar 2019 zwaar beschadigd tijdens een storm. Het werk, ooit geplaatst in de rand van het succesvolle televisieprogramma op de toenmalige BRT, valt niet meer te herstellen of te restaureren. “De stad wil wel graag een nieuw kunstwerk in de plaats zetten”, zegt schepen van Cultuur Els Verwaeren (N-VA). “We vinden het belangrijk de inwoners van de wijk daar bij te betrekken.”

Moet er een replica komen van het oude werk, een nieuw werk dat refereert aan Echo of een volledig nieuw kunstwerk? Daar mogen de bewoners over beslissen. “Om zicht te krijgen op de wensen en meningen die leven, wordt er een buurtvergadering gepland”, zegt Verwaeren.

Die zal plaatsvinden op woensdag 12 februari. Geïnteresseerden kunnen om 19.30 uur terecht in de refter van gemeenteschool Echo, aan de Ouburg 25 in Oudegem. Aanwezigen krijgen info over historiek van het vorige monument en de mogelijkheden voor de toekomst. Deelname aan de avond bevestigen, kan via musea@dendermonde.be.