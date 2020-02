Inwoners kiezen met overtuigende meerderheid voor replica van Echomonument Nele Dooms

13 februari 2020

16u34 1 Dendermonde Als het van de inwoners van Oudegem afhangt, dan komt er een replica van het vroegere Echo-monument. Dat bleek tijdens een bijeenkomst waarbij de stad peilde naar de mening van de Oudegemnaren. Zij mochten kiezen of het beschadigde Echomonument in de toekomst vervangen wordt door een replica of een compleet nieuw ontwerp.

Het Echomonument in Oudegem raakt in het voorjaar van 2019 zwaar beschadigd tijdens een storm. Het werk, ooit geplaatst in de rand van het succesvolle televisieprogramma op de toenmalige BRT, valt niet meer te herstellen of te restaureren. Maar het stadsbestuur wil wel graag een nieuw kunstwerk in de plaats zetten. Het besliste om de inwoners daar bij te betrekken.

Moet er een replica komen van het oude werk, een nieuw werk dat refereert naar Echo of een volledig nieuw kunstwerk? Die vraag kregen de bewoners tijdens een buurtvergadering en met een online enquête voorgelegd. En hun mening is overduidelijk. Bij de bevraging gaven 171 deelnemers hun mening via een digitale stemming. Liefst 104 mensen kozen voor een replica. Dat is meer dan dubbel zo veel als de tweede keuze, een nieuw monument. Ook op de buurtvergadering was er geen twijfel mogelijk: 100 procent van de aanwezigen stemde voor een replica.