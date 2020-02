Inwoners kiezen eigen dorpsvlag: vijf ontwerpen in de running, zondag stembusgang Nele Dooms

06 februari 2020

15u48 3 Dendermonde Appels zal binnenkort over een geheel eigen dorpsvlag beschikken. De inwoners zullen die het komende weekend kiezen. Vijf ontwerpen zijn gemaakt. Het initiatief vindt plaats in de rand van de voorbereidingen van de Rosse Buurten-stoet.

Het Rosse Buurten-project draait momenteel op volle toeren. In verschillende deelgemeenten en wijken werken inwoners mee aan een parade waar ieder met zijn eigen folkloristische evenementen in te zien zal zijn. De stoet zal plaatsvinden exact een maand voor de Ros Beiaardommegang, om iedereen extra warm te maken voor dat evenement.

In Appels gaan ze nog een stapje verder. Deze deelgemeente zal een eigen dorpsvlag krijgen, die bij feestelijkheden in het straatbeeld kan wapperen. “Elk dorp of wijk heeft tegenwoordig een eigen vlag”, zegt Wouter Rogiers, die het idee op de werkgroepvergadering van Rosse Buurten lanceerde. “In Appels is dat al decennia lang niet meer het geval. Tijd dus om daar verandering in te brengen.”

Omdat de initiatiefnemers willen dat de vlag gedragen wordt door de inwoners, werd er een ontwerpwedstrijd opgezet. Dat resulteerde in vijf ontwerpen die strijden naar de titel ‘Vlag van Appels’. Het is de bedoeling dat de inwoners van Appels zelf kiezen welke vlag hun dorp zal krijgen. “De ontwerpen zijn gemaakt door groepjes vrienden of familie, die echt samengewerkt hebben om er iets van te maken”, zegt Rogiers.

Op zondag 9 februari, tijdens het eetfestijn van Chiro Kadee, worden de ontwerpen aan de bevolking voorgesteld en kunnen inwoners hun stem komen uitbrengen. Er zal ook gestemd kunnen worden op kindervlagjes die door leerlingen van de Appelse scholen gemaakt zijn. De stembusgang vindt plaats in het parochiaal centrum, aan de Vrijstraat, tussen 11.30 en 14 uur. Het winnende ontwerp wordt rond 14.30 uur bekend gemaakt. “Nadien zullen wij de vlag produceren en kunnen inwoners ze kopen”, klinkt het.