Inwoners kiezen eigen dorpsvlag: Aster Cammerman en Jimmy Raes maken winnend ontwerp Nele Dooms

10 februari 2020

Appels beschikt voortaan over een eigen dorpsvlag. Inwoners konden daarvoor kiezen uit vijf ontwerpen. Aster Cammerman en Jimmy Raes maakten het winnende ontwerp.

Met de Rosse Buurten-parade in aantocht, de stoet in april die elke Dendermondse deelgemeente of buurt laat uitpakken met haar eigen folklore, vonden inwoners uit Appels het een geschikt moment om eindelijk weer voor een eigen vlag te zorgen. “Elk dorp of wijk heeft tegenwoordig een eigen vlag”, zegt Wouter Rogiers. “In Appels is dat al decennia lang niet meer het geval. Tijd dus om daar anno 2020 verandering in te brengen. We hielden een ontwerpwedstrijd en lieten bewoners uiteindelijk uit vijf ontwerpen kiezen.”

Het was de vlag van Aster Cammerman en Jimmy Raes die de meeste stemmen verzamelde. Typisch zijn de gele, witte en groene kleuren en verwijzingen naar de veerboot van Appels, de Schelde, een appelboom met landbouwer en de kerk met muziek. De initiatiefnemers starten nu met produceren van de nieuwe dorpsvlag. “Binnenkort zullen alle inwoners van Appels met deze vlag hun huizen kunnen versieren, zodat ze bij feestelijkheden in het straatbeeld kan wapperen”, zegt Rogiers.