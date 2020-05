Inwoners helpen massaal mondmaskers bedelen Nele Dooms

31 mei 2020

11u43 0 Dendermonde De oproep van het Dendermondse stadsbestuur naar inwoners om te helpen bij de bedeling van duizenden mondmaskers is warm onthaald. Honderden vrijwilligers waren bereid te helpen.

In de sporthal van Sint-Gillis heerste een gezellige bedrijvigheid. Inwoners verzamelden daar om pakketten samen te stellen van herbruikbare stoffen mondmaskers en filters voor daarin. De stad bestelde 50.000 mondmaskers om alle inwoners van de stad een exemplaar te kunnen bezorgen. “Maar dat betekent ook flink wat werk aan de winkel, niet alleen om de pakketten samen te stellen maar ook om ze vervolgens te bedelen in alle brievenbussen”, zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V). “We zijn dan ook heel blij dat onze inwoners massaal op onze oproep gereageerd hebben. De respons was zelfs zo groot, dat we mensen moesten laten weten dat het niet nodig was dat ze kwamen helpen.”

Ruim 175 vrijwilligers hielpen bij samenstellen van in totaal 20.881 pakketten. Vervolgens hielpen nog eens meer dan 140 inwoners bij de verdeling op zondag. Elke inwoner van Dendermonde en deelgemeenten mag een enveloppe in de brievenbus verwachten, met mondmaskers en bijhorende instructies over hoe die te gebruiken.