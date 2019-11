Invoer vanuit China van chemicaliën om amfetamines te maken levert celstraffen tot dertig maanden op Nele Dooms

26 november 2019

15u00 1 Dendermonde De Dendermondse rechtbank veroordeelde dinsdag negen beklaagden voor hun betrokkenheid bij de invoer van chemicaliën vanuit China om er amfetamines van te maken. Daar waren, naast enkele Nederlanders, ook drie bedrijfsleiders uit het Dendermondse bij betrokken. De beklaagden liepen straffen op van een jaar voorwaardelijk tot dertig maanden effectief

De stof die ingevoerd werd, draagt de naam ‘apaan’. De chemische vloeistof is gekend in de drugsmarkt voor de bereiding van synthetische drugs. De betrokkenen in dit dossier begonnen het product in 2012 met tonnen tegelijk in te voeren vanuit China naar België. De bende werd uiteindelijk gevat na een intensief onderzoek met onder andere heel wat telefoontaps.

“Via hun firma’s plaatsten ze bestellingen en lieten die via een chauffeur overbrengen naar loodsen en locaties in Verviers en Nederland”, schetste de openbaar aanklager tijdens het proces. “In het voorjaar van 2014 vond een huiszoeking plaats. Vervolgens werd duidelijk dat de bedrijfsleiders deel uitmaakten van een organisatie die verantwoordelijk was voor de aanmaak van synthetische drugs, met vertakkingen in Nederland. Ze leverden misschien geen afgewerkte drugs af, maar zijn wel verantwoordelijk voor de aanvoer van de nodige ingrediënten.”

Nadat ze gevat werden, en ook tijdens hun proces, bleven de betrokkenen ontkennen dat ze op de hoogte waren van de doeleinden van de chemicaliën, namelijk dat ze voor drugs zouden dienen. “We dachten dat de producten bedoeld waren voor de verfindustrie”, klonk het. “Voor ons leek het allemaal legaal.” De openbaar aanklager geloofde daar niets van. “Omdat er gewoonweg geen legale toepassingen voor apaan zijn”, zei die.