Initiatielessen muziek als alternatief voor naschoolse opvang Nele Dooms

19 september 2019

17u15 0

Als alternatief voor naschoolse opvang kunnen kinderen in Dendermonde voortaan ook muziekles volgen. De lagere scholen van Sint-Gillis-Dendermonde gaan hiervoor een samenwerking aan met de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Dendermonde (SAMWD) en de Koninklijke Muziekkapel van de Brandweer Dendermonde (KMBD). Leerlingen van deze scholen kunnen kiezen voor een muziekinitiatie in plaats van naschoolse opvang. Kinderen van het eerste en tweede leerjaar kunnen op maandag meteen na schooltijd terecht in sociaal restaurant TVORK. Op dinsdag is dat in de kerk van de Boonwijk. Gedurende een uurtje leren ze dan op een spelende en creatieve manier de wereld van de muziek ontdekken. De Koninklijke Muziekkapel van de Brandweer Dendermonde heeft haar werking in Sint-Gillis en was ook meteen enthousiast om haar schouders onder dit initiatief te zetten. De bedoeling is dat de leerlingen doorheen het jaar kennismaken met de Muziekkapel en zo kunnen ontdekken of ze later willen instromen. Meer informatie over het project is te krijgen via samwd@dendermonde.be of 052/21.82.82.