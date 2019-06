Inhaalmanoeuvre loopt dramatisch af in Schoonaarde: jonge bestuurder (19) overleden Koen Baten

24 juni 2019

21u52 238 Dendermonde Op de Eegene in Schoonaarde is bij een zwaar verkeersongeval tussen twee voertuigen een dodelijk slachtoffer gevallen. Het ongeval gebeurde kort voor 18 uur. Het gaat om een aanrijding tussen een Mercedes en een Volkswagen. Een 19-jarige jongeman is hierbij overleden, een ander slachtoffer vecht op dit moment nog voor zijn leven. “De bestuurder wou een zwarte Chevrolet inhalen, maar merkte de tegenligger niet op", zegt een getuige.

De grijze Volkswagen Golf met vijf inzittenden reed in de richting van Dendermonde. Ter hoogte van Houtland reed de 19-jarige G.D. uit Serskamp achter een zwarte personenwagen die hij wilde inhalen. Toen hij aan zijn manoeuvre begon, merkte hij op dat er uit de tegenovergestelde richting een Mercedes kwam aangereden en kon een aanrijding niet meer vermeden worden. “De Mercedes probeerde nog uit te wijken, maar ze botsten toch frontaal op elkaar", vertelt een getuige. “Daarna ging de wagen over de kop en belandde op zijn dak", klinkt het. Het voertuig werd helemaal samengedrukt, waardoor de jonge chauffeur ter plaatse overleed. Drie van de vier andere inzittenden konden zelf uit het voertuig kruipen. Het vierde slachtoffer zat gekneld in de wagen. Alle slachtoffers bij het ongeval zijn jonge personen. De inzittenden van de Mercedes bleven ongedeerd.

Toestand kritiek

De brandweer had geen eenvoudige klus voor de boeg maar kon het slachtoffer na een half uur bevrijden uit de wagen. Hij werd ook in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht voor verdere verzorging. Op dit moment is zijn toestand nog altijd kritiek. Waar de inzittenden op het moment van het ongeval naartoe gingen, is onduidelijk. Het 19-jarige slachtoffer zou een vriendin achterlaten die ook in de wagen zat.

De ravage na het ongeval was enorm. Beide voertuigen liepen hele zware schade op. De politie sloot meteen de hele rijbaan af en stuurde het verkeer volledig rond. Een gerechtsdeskundige en het parket kwamen ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen en om de verdere oorzaak van het ongeval te onderzoeken. Eegene was meer dan drie uur afgesloten voor al het verkeer. Rond 21.00 uur mocht de brandweer de plaats van het ongeval beginnen opruimen.