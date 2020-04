Ingrijpende maatregel voor binnenstad: “Zone dertig moet centrum leefbaarder maken” Nele Dooms

23 april 2020

16u45 0 Dendermonde Het schepencollege van Dendermonde heeft een ingrijpende maatregel klaar voor de binnenstad. Het hele centrum wordt zone 30. “Dit moet zorgen voor een meer leefbaar centrum voor zowel bewoners, shoppers en de vele scholieren”, zegt schepen van mobiliteit Marius Meremans (N-VA).

Voor wie door de Dendermondse binnenstad rijdt, is het momenteel niet altijd duidelijk aan welk snelheidsregime hij of zij zich moet houden. Enige uniformiteit op dat vlak is er niet. “Op veel plaatsen in de stad mogen chauffeurs op dit ogenblik 50 kilometer per uur rijden”, zegt schepen van mobiliteit Marius Meremans. “Op andere plaatsen is dat dan weer 30 kilometer per uur. Door voor één zone met een gelijk snelheidsregime te gaan, willen we meer eenheid scheppen en het voor chauffeurs duidelijker maken.”

Concreet wordt dit voor de hele binnenstad een zone 30. Het gebied is duidelijk afgebakend. In het zuiden van de stad begint de zone aan de stationsomgeving en loopt verder naar het westen tot aan de Geldroplaan. De zone wordt begrensd in het oosten en het noorden door de Leopoldlaan en de Noordlaan. Die twee straten blijven wel, als gewestwegen, 50 kilometer per uur behouden. In het noordwesten loopt de zone 30 tot en met de bibliotheek. Bijkomend is ook een snelheidsregime van 30 kilometer per uur voorzien in de toegangsweg naar het zwembad en in de Stationsstraat, omdat ook daar veel fietsers rijden.

“Met deze verkeersmaatregel werken we verder aan een dynamisch en bruisend, maar vooral leefbaar centrum voor bewoners, shoppers en de vele scholieren”, zegt Meremans. “We willen het winkelen, flaneren én fietsen in onze binnenstad aangenamer en veiliger maken. Door een lagere snelheid van het verkeer, moet vertoeven in ons centrum aangenamer worden. Voor de fietsers en voetgangers in de stad is dat een goede zaak.”

Het schepencollege heeft alvast zijn fiat gegeven voor deze nieuwe ingreep. In mei zal het dossier ter goedkeuring op de agenda van de gemeenteraad staan. “Daarna kan de concrete uitwerking beginnen”, zegt Meremans. “Bedoeling is dat dit tegen de start van het nieuwe schooljaar in orde is.”