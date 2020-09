Infozuilen promoten meedenken over nieuwe Oude Vest Nele Dooms

08 september 2020

14u47 0 Dendermonde Om zoveel mogelijk inwoners warm te maken om mee na te denken over een heraanleg van de Oude Vest in Dendermonde, zijn in de winkelstraat grote infozuilen geplaatst. Een herinrichting van de Oude Vest moet de binnenstad een geheel nieuw aanzicht geven.

Het is één van de prioriteiten van het stadsbestuur: de Oude Vest een totale make-over geven. Het moet een aangename winkel-, wandel- en woonstraat worden. De stad denkt daarbij bijvoorbeeld al aan brede voetpaden, meer groen en waterpartijen. Maar het wil vooral van de inwoners zelf ideeën voor een herinrichting en nieuwe toekomst horen. Buurtbewoners, handelaars, gebruikers, ... iedereen mag zijn zeg doen over hoe het nieuwe kleedje voor de Oude Vest eruit moet zien. Daarvoor is een groot participatietraject opgestart.

“Wie wil mee denken, kan een online bevraging op onze stadswebsite invullen”, zegt schepen Leen Dierick (CD&V). “We zoeken bovendien nog bijkomende geïnteresseerden die zich willen engageren als ‘mee(r)denker’. Zij nemen drie maal deel aan een overlegvergadering en denken nog meer na over hoe de herinrichting concreet vorm te geven.”

Om de online enquête in te vullen, is nog tijd tot 20 september. Om er voor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen dat doen zijn grote infozuilen op de Oude Vest geplaatst die het initiatief moeten promoten. Ze bieden interessante info en unieke foto’s. Wie de bevraging invult, maakt overigens kans op een Dendermondse cadeaubon. De bevraging is te vinden op de stadswebsite.